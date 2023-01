Interrogatorio Gravina | «L’incontro con Agnelli? Ero presente solo per cortesia»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In un’anticipazione della puntata di questa sera della trasmissione Report sull’inchiesta che ha coinvolto la Juventus e l’ex consiglio d’amministrazione ha rivelato l’del presidente della Figc, Gabriele, del 2 aprile 2022. Nell’si fa riferimento al celebre pranzo avvenuto il 23 settembre del 2021, organizzato da Andreanella residenza della madre, a cui erano presenti i dirigenti di varie squadre ed i vertici della Lega Calcio e della Federcalcio. Il documento fa parte di un estratto concesso dalla redazione di Report che andrà in onda questa sera alle 21,20 su RaiTre. Il titolo del pezzo è “Il bianco e il nero”. Una volta avvertito dell’obbligo di rispondere secondo verità alle domande rivoltegli dal Pubblico Ministero, il presidente dichiara: «Mi viene rappresentato che ...

