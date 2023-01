Inter | l'avvocato di Depay | 'Lui in Italia? Ecco come stanno le cose'

Fcinternews.it

Queste le parole a Sky Sport di Sebastien Ledure,dell'attaccante del Barcellona Memphis Depay. L'agente nega dunque l'esistenza di una trattativa tra Barcellona edche porterebbe a ...... parliamo dell'Ledure, lo stesso di Lukaku , che cura anche gli interessi di Depay. Ciò che è certo è che trae Barcellona rischiano di aprirsi parecchi fronti, perché anche quella ... L'avvocato Ledure smentisce le voci: "Depay all'Inter Non ci sono trattative in corso" Malgrado la vittoria contro il Verona, con l'Inter che, sabato scorso, ha superato per 1-0 gli scaligeri grazie alla rete in apertura di Lautaro Martinez, c'è una nota stonata in casa nerazzurra: quel ...Nelle ultime ore ha preso sempre più piede la voce di un imminente scambio tra Inter e Barcellona, con Joaquín Correa e Memphis Depay coinvolti. A smentire tutto è l’avvocato proprio di Depay, Sebasti ...