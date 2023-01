Inter | Inzaghi ce l’ha con la Lega Serie A | ecco cosa non ha digerito

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Simone, allenatore dell', è particolarmente superstizioso. Non ha mandato giù un particolare in vista della Supercoppa Italiana

fcinter1908

... con Milan eche così tornerebbero negli spogliatoi col risultato in equilibrio. Questa soluzione è proposta a 2.20 da Bet365, NetBet e Novibet. Il vantaggio della squadra di Simoneal ...In realtà, secondo quanto riporta Il Giornale, l'allenatore dell'Simonenon ha preso per niente bene la decisione della Lega Serie A di riservare alla squadra nerazzurra un hotel ... Inter, Il Giornale: “Inzaghi, superstizioso, ha preso malissimo il fatto che…” Mercoledì alle 20 Milan e Inter si contenderanno la Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, si è infuriato dopo la decisione presa dalla Lega Calcio sul cambio di hotel rispetto ...Questa l'analisi di Tuttosport: "Missione raggiunta col minimo sforzo, forse pure troppo. Ma quello che contavano per l'Inter e Simone Inzaghi contro il Verona erano i tre punti e averli… Leggi ...