Inter | Gagliardini | “Non più disposto a questo minutaggio” | VIDEO

Calciomercato.com

...Gollini Ounahi El Khannouss ROMA Aouar Traoré De Paul LAZIO Dani CeballosPellegrini ATALANTA Beukema Osorio Szymanski FIORENTINA Sirigu Brekalo Bohinen Mercato, gli affari di, ...e l'potrebbero salutarsi già a gennaio, entrambe le parti sono al lavoro per questo. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ... Inter, la verità sullo sfogo di Gagliardini | Primapagina | Calciomercato.com L’agente di Gagliardini è già al lavoro per trovare una possibile destinazione. Questa serie di indizi suggeriscono quindi quale sarà il destino dell’ex Atalanta: l’ipotesi più plausibile appare l’add ...Secondo quanto riferito da 'El Gol Digital', il Valencia è pronto a farsi avanti, già a gennaio, per Gagliardini. Tiene vita anche l'ipotesi Monza ...