Inter | buone notizie per Inzaghi | Lukaku sulla via del recupero

Sky Sport

Già Stefano Pioli aveva preannunciato che eranole possibilità di recuperarlo per la finale di Supercoppa contro l'. Oggi arriva una netta conferma. L'attaccante croato, infatti, si è ......di diventare pessimo in caso di sconfitta nella finale di Supercoppa italiana contro l'. ... mentre Vranckx alterna prestazioni più che sufficienti a prestazioni non. Infine, Thiaw : viene ... Milan-Inter, le probabili formazioni per la Supercoppa Italiana Fitch ha confermato il rating 'B+' con outlook stabile al bond da 415 milioni dell’Inter, emesso nel febbraio 2022. Il rating "riflette il profilo creditizio ...Buone notizie per Stefano Pioli in vista della finale di Supercoppa contro l'Inter. Anche oggi il rossonero ha lavorato in ...