(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il Museo di Palazzo Grimani dicelebra la figura della fotografacon una sezione inedita per l’ Italia dedicata alla città lagunare, dove la sua carriera ebbe avvio. La storia dicome fotografa è una storia d’amore che sboccia non a caso nella città più romantica del mondo: nel 1951 infatti la ventottennearriva in Laguna in viaggio di nozze, dopo il matrimonio con Lionel Burch (il suo primo marito, successivamente sposò Arthur Miller e con lui ebbe due figli) ed è proprio qui che inizia il viaggio che l’avrebbe poi portata a diventare la prima donna fotografa dell’agenzia Magnum.lavorava già nell’Agenzia, ma scriveva le didascalie delle foto scattate da colleghi illustri come Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George ...

VENEZIA - Al Museo di Palazzo Grimani il 18 gennaio si apre 'Inge Morath. Fotografare da Venezia in poi', a cura di Kurt Kaindle e Brigitte Blüml, con Valeria Finocchi. VENEZIA - «Vita di ogni giorno in tutta la sua precaria bellezza». Il motto con cui la fotografa austriaca Inge Morath (Graz 1923 - New York 2002), concludeva a fine anni Novanta il ...