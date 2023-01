Infortunio Zappacosta | le condizioni dell’esterno dell’Atalanta

FantaMaster

Ancora problemi fisici per Davide, che non sembra avere pace in questa stagione. Dopo aver saltato già 13 partite per, l'esterno dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare il campo contro la Salernitana al ...6,5 : la posizione di Lookman, largo a destra, gli limita un po' lo spazio ma trova ... Esce al 58' per, la speranza è che non sia nulla di grave. (58' Zortea 6,5 : bella la sua ... Atalanta, tegola Zappacosta: problema muscolare e cambio forzato al 58' Ancora problemi fisici per Davide Zappacosta, che non sembra avere pace in questa stagione. Per lui un risentimento muscolare al flessore sinistro.