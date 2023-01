Infortunio per Ounas | l’ex Napoli esce dal campo in barella

Corriere dello Sport

Le prestazioni economiche e sanitarie garantite dall'assicurazione Inail operanogli eventi disul lavoro e malattia professionale . Nel primo caso,si intende ogni lesione occorsa al lavoratore , in occasione di lavoro, da una causa violenta, da cui può derivare un' inabilità al lavoro : permanente (assoluta o parziale); temporanea ...Keylor Navas all'Al Nassr L' Al Nassr , infatti, ha aperto le trattative con il Paris Saint - Germainl'ingaggio del portiere costaricano Keylor Navas dopo l'dell'ex Napoli , David ... Scioccante infortunio per l'ex Napoli: esce disperato in barella L'altoatesino si qualifica al secondo turno: sconfitto in tre set il britannico col punteggio di 6-4, 6-0, 6-2. Avanza anche il torinese, out gli altri ...Fabrizio Berni è intervenuto a "Viola Amore mio" su Radio Firenzeviola per parlare dell'attualità viola: "Abbiamo perso una partita meritatamente contro una Roma ...