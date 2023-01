INFN Frascati | Concorso per 1 Collaboratore Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi Amministrazione VII Livello, il Personale risultato idoneo sarà assegnato all’ufficio rendicontazione fondi esterni, presso i laboratori Nazionali di. Per questa Posizione é previsto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Posizioni Aperte.com seleziona per i suoi lettori i migliori Bandi in uscita, resta collegato, cerca nei Concorsi e prendi visioni di tutte le opportunità, Candidati a quelli di tuo interesse. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per un posto per il profilo professionale didi amministrazione di VII livello professionale con contratto di lavoro ...