Indy Autonomous Challenge 2023 | vince il Politecnico di Milano

La monoposto con il pilota a intelligenza artificiale sviluppato dal team PoliMOVE del Politecnico di Milano ha vinto la gara dell'Challenge (IAC) a Las Vegas, la competizione di auto da corsa a guida autonoma senza pilota di 9 squadre di 17 università di 6 Paesi di tutto il mondo e che, dal 16 al 18 giugno, si ...La vettura del team PoliMOVE del Politecnico di Milano ha vinto la seconda edizione dell'Challenge aggiungendo la straordinaria velocità massima di 290Km/h, nuovo record mondiale su pista per un'auto senza pilota Il team PoliMOVE del Politecnico di Milano ha vinto la ... Indy Autonomous Challenge / Milano vince a Las Vegas: è tripletta Il Politecnico di Milano vince a Las Vegas la Indy Autonomous Challenge. La prossima gara a MIMO, all'Autodromo di Monza dal 16 al 18 giugno.The Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas has never disappointed me, presenting an incredible variety of the newest, state-of-the-art products and technology.