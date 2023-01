(Di lunedì 16 gennaio 2023) È giunto al quarto giorno il Campionato Mondiale di2023, in corso in, nello stato dell'. Le partite si svolgono in due stadi, il Kalinga Stadium di Bhubaneswar, la capitale dello ...

Agenzia ANSA

È giunto al quarto giorno il Campionato Mondiale di Hockey 2023, in corso in, nello stato dell'Orissa. Le partite si svolgono in due stadi, il Kalinga Stadium di ... lodi Rourkela è stato ...La finale di Champions si disputerà sabato 10 giugno a Istanbul (Ataturk Olympic Stadium), ...- Spielberg 3 settembre Spagna - Barcellona 10 settembre San Marino - Misano 24 settembre- ... India, stadio da 20 mila posti per Mondiali Hockey in Orissa - Asia NEW DELHI, 16 GEN - È giunto al quarto giorno il Campionato Mondiale di Hockey 2023, in corso in India, nello stato dell'Orissa. Le partite si svolgono in due stadi, il Kalinga Stadium di Bhubaneswar, ...Guarda il nostro replay del conto alla rovescia e del lancio del razzo SpaceX Falcon 9 alle 23:50 EST (0450 GMT) dallo Space Launch ...