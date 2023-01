Incoronazione di Carlo | trattative con Harry | ma potrebbe decidere il Primo Ministro Sunak

(Di lunedì 16 gennaio 2023) ReIII continua a preparare l’nonostante le moltissime polemiche causate dalla pubblicazione dell’autobiografia del principe, Spare. Da una parte l’opinione pubblica chiede che il duca di Sussex e la sua famiglia non siano presenti all’evento. D’altra parte, invece, la Casa Reale starebbe pensando all’organizzazione di una sorta di colloqui di pace ufficiali. L’ultima parola, però,spettare proprio al. I tabloid inglesi parlano di un incontro di riconciliazione tra le parti cheessere in agenda nei prossimi mesi tra il principe, il re e il principe di Galles. Una fonte di Palazzo, infatti, ha dichiarato che, in seguito alla pubblicazione del libro di memorie di ...

Leggi Anche Harry e Meghan, aria di crisi Per una lite furiosa interviene la polizia Agire in fretta - Se si vuole arrivare all'di recon gli animi sereni è necessario agire in ...Stando a quanto riferito dal TimesIII vorrebbe organizzare un incontro con il secondogenito ... così, che la faida tra Sussex e Windsor trasformi "in un circo" la cerimonia didi ... harry libro incoronazione carlo III la strategia incontro segreto