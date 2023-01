Incidenti | scontro su A4 | 4-5 i mezzi pesanti coinvolti tra Trezzo e Cavenago | 1 morto**

La Svolta

... l'erosione della coesione sociale e la polarizzazione delle società, la diffusione del crimine informatico e della insicurezza informatica, logeoeconomico e, al decimo posto, gli...A tre giorni dall'ultimo incidente - un uomo di 58 anni finito in coma dopo loa bordo di ... Tragico venerdì a Roma, tremortali in 24 ore La polemica coinvolge gli ultimi ... Ultimo'ora: **Incidenti: scontro su A4, 4-5 i mezzi pesanti coinvolti tra ... Cecina, si va verso il ricorso al Tar contro l’ordinanza del primo cittadino. Il provvedimento dopo un incidente: nessun dottore sul mezzo intervenuto ...Non c'è stato nulla da fare. È morto il motociclista di 55 anni che era rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato venerdì sera contro un Suv. L'incidente era avvenuto in viale Longarone a Zibi ...