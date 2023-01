Incidente stradale a Veronella | le tre vittime sono giovanissime | avevano 20 anni

FoggiaToday

L'è avvenuto all'altezza del km 155. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Poliziae il personale della Direzione 2° Tronco di ...Quando viene rilevato un grave, l'iPhone o l'Apple Watch emette un allarme acustico e visualizza un avviso: Se l'utente è in grado, può scegliere di chiamare i servizi di emergenza ... Terribile incidente nel Foggiano: 43enne morto nell'impatto tra due auto L’allenatore blucerchiato carica i suoi in vista della partita “da non sbagliare” contro i toscani. Zanetti: “Sarà una battaglia” ...Milano, 16 gen. Un incidente stradale tra 4-5 mezzi pesanti sulla A4 in direzione di Torino, tra Trezzo (Milano) e Cavenago in Lombardia ha causato un morto. Chiusa l'autostrada. L'incidente è… Leggi ...