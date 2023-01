Incidente | scontro tra mezzi pesanti su A4 | un morto

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unstradale tra 4-5sulla A4 in direzione di Torino, tra Trezzo (Milano) e Cavenago in Lombardia ha causato un. L’è avvenuto alle 5.24. Sul posto duedei vigili del fuoco. Sono 8 i km di coda e 3 km in corrispondenza dell’uscita di Seriate in direzione Milano dopo l’. Uno deicoinvolti nellosi è ribaltato disperdendo il carico sulla carreggiata. Alle 6.30 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Seriate e Cavenago. L’è avvenuto all’altezza del km 155. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia ANSA

Sono 8 i km di coda e 3 km in corrispondenza dell'uscita di Seriate in direzione Milano dopo l'. Uno dei mezzi pesanti coinvolti nellosi è ribaltato disperdendo il carico sulla ...prima delle 7 di lunedì 16 gennaio lungo la A4 in direzione Torino fra Trezzo d'Adda e Cavenago : si tratta di unofra più veicoli nel quale una persone di 49 anni ha perso la vita e ... Incidenti stradali: scontro in galleria Grottammare, un morto - Marche Milano, 16 gen. Un incidente stradale tra 4-5 mezzi pesanti sulla A4 in direzione di Torino, tra Trezzo (Milano) e Cavenago in Lombardia ha causato un morto. Chiusa l’autostrada. L’incidente è avvenut ...Incidenti mortali. Milano, scontro tra mezzi pesanti sulla A4: un morto. Chiusa l'autostrada. Sul posto i vigili del fuoco, l'incidente all'alba Un incidente stradale tra 4-5 mezzi pesanti sulla A4 in ...