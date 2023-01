Incidente a Usmate Velate | rider in scooter travolto da un’auto e trascinato per oltre 70 metri – Video

(Di lunedì 16 gennaio 2023)nella serata di domenica a, in Brianza, lungo via per Velasca. Undi 29 anni, a bordo di uno, è statoda. Le sue condizioni sono gravi: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. A causa della violenza dell’impatto, ha subito l’amputazione parziale di un arto inferiore. Stando ad una prima ricostruzione, la moto è stata trascinata per almeno 70-80. Alla guida dell’auto un ragazzo di 20 anni a sua volta, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, fattorino. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche. Al lavoro per ricostruzione la dinamica i carabinieri del nucleo radiomobile di Monza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

