Inchiesta Prisma | azionista Juventus all’Ansa | “Credo di aver subito un danno”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Sono undellache aveva creduto nel titolo e ora ritiene diun”. Queste le parole di Simone Agnoletto, 46 anni, ai microfoni dell’ANSA, a proposito dei motivi per i quali si è inserito come persona offesa nel procedimento avviato dalla Procura di Torino sui conti della società bianconera. Agnoletto, di professione avvocato, per questa iniziativa legale è patrocinato dalla collega Eleonora Neri. La sua tesi è che la flessione patita dal titolo “” negli ultimi anni potrebbe essere legata alle presunte irregolarità compiute dalla dirigenza bianconera dell’epoca. SportFace.

È stata fissata al 27 marzo l'udienza preliminare dell'relativa ai conti della Juventus . A riportare la notizia è l'Ansa. Quel giorno, quindi, toccherà al gup Marco Picco stabilire se i 12 soggetti fisici iscritti nel registro degli ...