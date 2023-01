In Portogallo sciopero dei docenti | stipendi svalutati del 45% | chiesto riconteggio dell’anzianità di servizio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Insituazione complicata sul fronte dell'istruzione condegli insegnanti. L'iniziativa segue l'imponente manifestazione di sabato 14 gennaio, che ha portato migliaia dida tutto il Paese a sfilare per le vie del centro della capitale (20 mila per la polizia, 100 mila per gli organizzatori). L'articolo .

Tecnica della Scuola

Migliaia di insegnanti provenienti da tutto il Portogallo si sono riuniti sabato a Lisbona per una marcia di protesta, dopo diversi giorni di sciopero parziale, per chiedere migliori condizioni di lavoro e aumenti salariali. Stipendi da fame, scarsa considerazione e strutture scolastiche fatiscenti: ondate di scioperi tra i docenti portoghesi