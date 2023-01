In Italia lo 0 | 1% dei ricchi possiede più del 60% dei poveri Oxfam | “Un’imposta al 5% per la lotta alla povertà”

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In apertura del World Economic Forum di Davos, che si svolgerà dal 16 al 20 gennaio e riunirà 2.700 leader mondiali provenienti da 130 Paesi, fra cui 52 capi di Stato o di governo, per discutere delle emergenze economiche mondiali,ha pubblicato un rapporto sulle diseguaglianze in. Nel nostro Paese, secondo il report, ci sono alcuni “super” con patrimoni superiori ai 5 milioni di dollari (rappresentano lo 0,134% della popolazione) che da soli detengono a quanto posseduto dal 60% dei loro concittadini più. I dati fanno riferimentofine del 2021 e fotografano una situazione di grande divario sociale, ampliato dal biennio della pandemia. Tra il 2020 e il 2021 infatti la quota detenuta dal 10% più ricco deglini è aumentata dell’1,3% mentre il 20% più ...