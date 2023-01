(Di lunedì 16 gennaio 2023)– Il Comune diè tra i vincitori dell’Avviso pubblico riguardante l’individuazione di “Progetti e idee progetto per la valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con sitie città creative”. Approvato con delibera di giunta num.141 del 12/08/2022, redatto dall’Assessorato turismo e cultura, il progetto si è inserito con decreto direttoriale del 5 dicembre 2022, nell’elenco delle idee progetto ammesse al contributo del Fondo Ministeriale. L’idea progettuale nasce dall’esigenza primaria di mettere a sistema contenuti ed i servizi del territorio per promuovere le diverse attrazioni culturali, naturalistiche ed enogastronomiche e incrementare il numero di pernottamenti medi nella zona, puntando alla destagionalizzazione e alla scelta consapevole dell’itinerario. Attraverso la ...

Il Faro online

TARQUINIA " Riceviamo e pubblichiamo: Il comune di Tarquinia tra i vincitori dell'avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti e idee progetto per la valorizzazione dei comuni a vocazione ...Il comune di Tarquinia tra i vincitori dell'Avviso pubblico riguardante l'individuazione di PROGETTI E IDEE PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICO - CULTURALE CON SITI UNESCO ... In arrivo 439mila euro per il sito Unesco di Tarquinia