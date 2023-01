Illuminate | Emanuela Fanelli racconta Franca Valeri stasera su Rai3

CinemaItaliano.Info

...vennero avviati nel 1937 ma decisiva per il suo totale recupero fu la cessione da parte di... magari la sera quando brilla con le torri e le mura, lascia senza parole per lo stupore.Fanelli racconta il poliedrico talento di Franca Valeri : da attrice a sceneggiatrice, da ... Il terzo appuntamento con "", la docu - serie prodotta da Anele in collaborazione con Rai ... ILLUMINATE - Emanuela Fanelli e' Franca Valeri Stasera in seconda serata su Rai3, Emanuela Fanelli racconta la vita di Franca Valeri nel terzo appuntamento con Illuminate.BUR, Rizzoli, 2022 - Un punto di vista originale per osservare e interpretare i dipinti che costellano la storia dell'arte.