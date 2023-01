(Di lunedì 16 gennaio 2023) Manca ormai pochissimo ae quasi tutte le novità della 73esima edizione del Festival sono state svelate. A partire dai volti femminili che accompagneranno Amadeus sul palco dell’Ariston: da Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e ultima serata, a Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu, che si alterneranno al fianco del padrone di casa nel corso della kermesse musicale. Non sappiamo esattamente cosa aspettarci, ma possiamo avanzare ipotesi su quello che vedremo in fatto di. Sul palco dell’Ariston, infatti, vedremo donne davvero diversissime in fatto di stile. Se da Chiara Ferragni ci aspettiamo un inno all’haute couture, Paola Egonu speriamo si distingua per un make up divertente, che strizzi l’occhio ai trend della Gen Z. Francesca Fagnani, d’altra parte, potrebbe divenire la ...

AMICA - La rivista moda donna

Manca ormai pochissimo a Sanremo 2023 e quasi tutte le novità della sono state svelate. A partire dai volti femminili che accompagneranno Amadeus sul palco dell'Ariston: da , co - conduttrice della ..."L'opera, che raffigura unsegnato dalla violenza, non può non farci riflettere anche sui gravi casi di attualità che si sono verificati di recente a danno di personale sanitario ... Il volto femminile di Sanremo 2023: i beauty look delle conduttrici Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini sono le 4 co-conduttrici di Sanremo 2023: ecco i loro beauty look ...Giada Borgato nel 2012 è stata campionessa italiana in Valsugana, poi una volta appesa la bici al chiodo nel 2014 si è scoperta voce tecnica per le corse femminili trasmesse dalla RAI, fino ad arrivar ...