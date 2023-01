Il Vietnam sempre più in alto nella classifica economica dei Paesi del mondo

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilsi è piazzato bene nell’edizione 2022 dell’annualedeidelstilata dalla U.S. News & World Report, entrando addirittura“top 30”. Hanoi ha ottenuto una buona valutazione in termini di economia, politica estera, forza militare e soft power, tenuto anche conto di una popolazione di circa 100 milioni di persone e di un PIL complessivo di oltre 363 miliardi di dollari. Ha superato diversi Stati dell’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico), Thailandia e Indonesia in particolare, ed è arrivato secondo soltanto a Singapore. Crescita economia grazie agli accordi di libero scambio Il ministro dell’Industria e del Commercio Nguyen Hong Dien ha recentemente dichiarato che gli effetti positivi degli accordi di libero scambio (FTA – Free Trade Agreements) ...

