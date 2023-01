Il valore del teatro per il racconto dell'oggi con "Non tre sorelle" al Teatro Verdi - Cosa Fare

Il Sole 24 ORE

Nuovo appuntamento di stagione a Monte San Savino con il progetto teatrale che ha portato all'incontro sul palco tra attrici ucraine e ...Sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100%loronominale e cioè al prezzo di mille euro per ciascuna obbligazione. Il lotto minimo è di due obbligazioni (pari a ... Un rebus il valore del rimborso finale dei side pocket di H2O Am Il cognitivista Ugo Morelli ha tuittato stamane un'immagine di un gruppo di contadini africani in un campo del Casertano. Intenti a raccogliere ortaggi sotto la pioggia. Presa dal finestrino di un tre ...Il rapporto Oxfam ha confermato che nel biennio Covid i più ricchi hanno visto aumentare le proprie ricchezze in modo vertiginoso mentre i più poveri sono rimasti più poveri ...