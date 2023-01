Il Ros rivela | “Così abbiamo preso Matteo Messina Denaro” – LIVE

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Trenta anni di latitanza, che si chiudono nel trentennale della cattura di Totò Riina. Nemmeno il miglior scenaggiatore di serie tv crime avrebbe potuto immaginare un finalescenico per la lunga latitanza di, il superboss mafioso in fuga dal 1993. Per approfondire: Catturato, il grillino Scarpinato cosa ha da dire? Arrestato il boss, il video dell’arresto Nato a Castelvetrano, nel Trapanese, era in cima alla lista dei ricercati diramata dal Viminale. Figlio del boss don Ciccio, il picciotto preferito di Totò Riina al tempo del regno dei corleonesi, sulle spalle di...