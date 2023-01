Il Ros dei Carabinieri e la cattura di Messina Denaro | l' eredità del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

LaC news24

Campeggia la foto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nella sezione del sito dell' ArmaCarabinieri dedicata al, il Raggruppamento operativo speciale protagonista oggi della cattura del boss Matteo Messina Denaro . E' c'è una ragione precisa: le origini del reparto risalgono ...... "Come sempre in questi casi è un lavoro di squadra portato a termine dalcarabinieri in maniera eccezionale, ma che viene da lontano perché è un lavoro sostanzialmente congiunto nella ... Matteo Messina Denaro arrestato dopo 30 anni di latitanza: era in una clinica di Palermo - LIVE “Sono Matteo Messina Denaro”. Una risposta secca e sorprendente a un carabiniere che gli aveva chiesto le generalità. Era in day hospital in ...Mentre il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha comunicato di aver telefonato al Ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto d ...