Il Ros dei Carabinieri e la cattura di Messina Denaro | l' eredità del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

... i carabinieri delhanno arrestato il capo di Cosa nostra , Matteo Messina Denaro , nella ... Una volta avuta l'autorizzazione per eseguire il blitz, i carabinieri, moltiquali in tenuta militare,...Lo rivela il comandante delcarabinieri, Generale Pasquale Angelosanto. Il blitz che ha portato all'arresto di Messina Denaro, precisa ancora Angelosanto, e' stato effettuato dai 'i ... Matteo Messina Denaro arrestato dopo 30 anni di latitanza: era in una clinica di Palermo - LIVE Riascolta Blitz a Palermo: arrestato Matteo Messina Denaro di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.PALERMO (ITALPRESS) – Arrestato dopo 30 anni di latitanza dai Ros dei Carabinieri, il boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro. Messina Denaro sarebbe stato catturato mentre era ricoverato in day h ...