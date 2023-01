Il ricordo di Renzi | «Avevo la fissa della cattura di Messina Denaro Ne parlai con Obama | ma poi Minniti non lo prendeva mai perché…» – Il video

Open

Matteoaveva un'ossessione quando era presidente del Consiglio: prendere Matteo Messina Denaro , il latitante numero 1 di Cosa Nostra , erede della stagione di Totò Riina e Bernardo Provenzano. L'ex ...Anche io ho letto qualche canto della Divina commedia e me lobene: per me Dante era dei 5 ... Malcapitato di turno, sulla griglia arroventata delle domande scomode: Matteo, in carne e ... Il ricordo di Renzi: «Avevo la fissa della cattura di Messina Denaro ... Matteo Renzi parla del congresso del Pd e riconoscendo la coerenza di Cuperlo critica indirettamente gli altri candidati alla segreteria del Pd ...Rivelazioni e immagini inedite sull’incontro tra l’ex premier e l’ex dirigente dei servizi segreti Marco Mancini durante la puntata di “Non è l’Arena” ...