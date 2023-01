Il problema “numero 1” dell’economia | di cosa parliamo alla Ripartenza

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ci siamo, mancano meno di tre giorni al via della2023 prevista per giovedì 19 gennaio. L’appuntamento è agli IBM Studios di Milano per chiunque abbia già un biglietto. Tutti gli altri, invece, possono guardare l’intero evento in diretta sui nostro social (Facebook e Youtube), su questo sito nicolaporro.it e sui media partner del progetto. Ma diparleremo? Il programma – se non lo avete già fatto – potete leggerlo qui. Ma in fondo è chiaro: il tema energetico saràbase delle tre tavole rotonde e dell’intervista al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Lo abbiamo visto: l’aumento del prezzo della benzina, gli sconti sulle accise, la crisi energetica che non è finita, l’embargo sul petrolio e sul gas russo: tutti questi temi riguardano non solo il nostro futuro economico, ma ...