(Di lunedì 16 gennaio 2023) Mbaye Diop, esponentea comunitàdi Livorno ed ex-tesserato Pd, non le ha mandate a dire: "Il fatto di sfruttare spudoratamente gliquando servono, cioè per le primarie, è brutto: vengono "spremuti" e poi buttati via"

ilGiornale.it

... il cretino di destra si riconosce anche perchéle periferie ; spesso proviene da quelle, e la povertà non lo ha allenato a combattere contro le ingiustizie,ha solo provocato una ...... uscita chiusa […] Politica Alessio Piana (Lega): 'Su Tirreno Power Sansa' ...le commissioni nelle quali sono previste le audizioni di soggetti esterni servono per approfondire... "Il Pd strumentalizza gli immigrati". L'attacco dell'ex dem senegalese Mbaye Diop, esponente della comunità senegalese di Livorno ed ex-tesserato Pd, non le ha mandate a dire: "Il fatto di sfruttare spudoratamente gli immigrati quando servono, cioè per le primarie, è bru ...“Ancora una volta Legnini strumentalizza la sua posizione e cerca di mettere in difficoltà il Governo, chiedendo cifre che sono fuori da ogni logica di bilancio. Le nostre priorità sono ridare la casa ...