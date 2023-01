Il pantano militare e diplomatico della guerra in Ucraina

L'HuffPost

... la spinta al cambiamento sul campo di battaglia, l'aiutocinese, la frammentazione dell'... come l'Ucraina, potrebbe trasformare un'invasione in un, con conseguenze disastrose per il ......sull'orlo del trionfo. È del tutto possibile che la classe dirigente americana ritenga realmente un successo il solo risultato di trascinare una potenza rivale come la Russia in un... Follia militare o de-escalation Il 2023 sarà un anno decisivo per Mosca Tra l’incudine della follia militare e il martello dell'attenta considerazione di una possibile de-escalation, Putin finirà per trovarsi di fronte a una ...