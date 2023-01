Il nostro generale | sei clip della serie con Sergio Castellitto | in onda stasera su Rai1

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ecco seiin anteprima dei due episodi de Il, lacon, che andranno inquesta sera in prima serata su. Sono state diffuse dalla Rai seiin anteprima degli episodi in, 16 gennaio de Il. La, che vede protagonistanei panni delCarlo Alberto Dalla Chiesa, racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato per combattere l'attacco delle Brigate Rosse allo Stato, in quella che fu una vera e propria guerra per la difesademocrazia. La storia Il ...