Il nostro generale in onda stasera su Rai1 e RaiPlay | trama della terza puntata

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Iltorna in TVsu– e in streaming suin contemporanea – nel giorno dell’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Proprio alla sua cattura è dedicata la secserataprima rete RAI, che cambia programmazione. Al posto di “Cronache criminali”, andrà inuno speciale a cura del Tg1 sull’operazione che ha portato all’arresto, seguito dalla replica delprogramma “Cose Nostre” dal titolo “Il boss nell’ombra”. In prima serata invece, grande attesa per lafiction dedicata alCarlo Alberto dalla Chiesa. Come anticipato dalla, gli uomini di dalla Chiesa scoprono a Milano il covo di via ...

Corriere TV

... Jacques Tati ine Cary Grant in Caccia al ladro del 1955 diretto da Alfred Hitchcock. ... il lavoro del suo personaggio è quello di "litigare con gli altro", ileroe lo fa con ...... e siamo orgogliosi del percorso realizzato in questo anno straordinario', ha detto Rosanna Romano, Direttoreper le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania. 'Nelanno ... Carlo alberto Dalla Chiesa, il nostro generale L'arresto di Matteo Messina Denaro , il boss dei boss, influisce sulla programmazione delle principali reti televisive nazionali, in particolare ...In una giornata storica come quella in cui è stato arrestato Matteo Messina Denaro, su Rai1 va in onda la terza puntata de Il nostro generale, la serie sul Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Ge ...