(Di lunedì 16 gennaio 2023) In questo articolo avevamo predetto quanto sarà interessante vedere nuovamente duellare Pedroe Dennis. Lo abbiamo fatto, mica per caso: Pedro é ritenuto il talento spagnolo del momento,...

In questo articolo avevamo predetto quanto sarà interessante vedere nuovamente duellare Pedro Acosta e Dennis Foggia . Lo abbiamo fatto, mica per caso: Pedro é ritenuto il talento spagnolo del momento,...... Il "nemico ritrovato": Foggia debutta in Moto2, Acosta vuole il titolo Dennis e Pedro si erano contesi la corona della Moto3 nel 2021, finita sulla testa dello spagnolo. I rivali affrontano la classe di mezzo che, con l'innesto del romano, alza il livello di competitivit ...