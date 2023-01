Il momento dell' arresto di Messina Denaro

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L'del superlatitante Matteoè avvenuto questa mattina alla clinica "Maddalena" a Palermo, dove era in cura dal0lo scorso maggio. L'operazione sarebbe dunque il frutto di lunghe indagini, culminate tre giorni fa nella notizia che alle 8 di lunedì 16 gennaio il boss, che utilizzava documenti falsi a nome di Andrea Bonafede (identità già emersa da alcune indagini), aveva un appuntamento per sottoporsi ae cure oncologiche., considerato il capo di Cosa Nostra, è stato prelevato dai Ros e non ha opposto resistenza all’. Ai carabinieri che lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto proprio: "Lei è il signor Bonafede?", l'ultimo dei Corleonesi avrebbe risposto solo: "No, sono Matteo...