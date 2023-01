IL MATTINO – Quanto costa Osimhen? De Laurentiis vuole 150 milioni di euro | lo vogliono i top club europei

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il valore del cartellino di Victorè altissimo, il presidente Aurelio Delo valuta 150di. Piace in Premier League. Le prestazioni di altissimo livello distanno facendo accendere i riflettori su questo giocatore. Già durante la scorsa stagione si parlava di un interessamento della Premier League per l’attaccante nigeriano. In estate Jorge Mendes ha cercato in tutti i modi di portare Cristiano Ronaldo al Napoli, trasferendoal Manchester United. La società di Aurelio Denon ha mai preso in considerazione la trattativa, anche perché il Manchester non ha mai messo sul tavolo i 100diminimi chiesti da Deha ...