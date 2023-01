Il governo fa cassa sul reddito di cittadinanza All’estero invece le cose vanno diversamente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In Italia ilMeloni fasuldi. Sarà abolito da agosto 2023 per gli “occupabili” – che altro non sono che i disoccupati, ma bisognava coniare un nuovo termine per addossare sulle loro spalle, fin dalla definizione, la colpa di essere senza lavoro – e dal 2024 per tutti (tranne che per persone con disabilità, over 60 e persone con minori a carico). E, per di più, cresce la colpevolizzazione e di salario minimo nemmeno a parlarne. Peggio del diavolo e dell’acqua santa. Ma tutto il mondo è Paese oppure altrove si stanno tentando altre strade? Ecco alcuni esempi. Germania In Germania è stato approvato un aumento deldi: +50€ al mese. Un sostegno che arriva a 5 milioni di persone (in Italia ne raggiunge circa 3 milioni e si stima che ...