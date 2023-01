Il Giornale | “Inzaghi superstizioso La Lega cambia hotel a Riyadh e lui si infuria”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Quando Marco Parolo a Dazn l’ha stuzzicato sull’argomento, si è messo a ridere a pochi giorni dalla Supercoppa contro il Milan a. In realtà, secondo quanto riporta Il, l’allenatore dell’Inter Simonenon ha preso per niente bene la decisione dellaSerie A di riservare alla squadra nerazzurra undiverso da quello che ospitò la Lazio nel dicembre del 2019 contro la Juventus in Arabia Saudita. La squadra biancoceleste trionfò con i gol di Luis Alberto, Lulic e Cataldi., molto scaramantico, avrebbe voluto alloggiare nello stesso albergo, ma laSerie A era di un’altra posizione. SportFace.

