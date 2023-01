(Di lunedì 16 gennaio 2023) Subirà un intervento in artroscopia invece di giocare contro Roman Safiullin sul campo da tennis che più ama al mondo.è “” dopo il ritiro per un infortunio al ginocchio dal suo Grande Slam di casa, l’. Il 27enneo, 19esima testa di serie in tabellone, era stato sottoposto a una risonanza magnetica di routine al ginocchio che ha rivelato una ciste a seguito di una piccola lesione del menisco laterale, costringendolo a lasciare lo Slam. “Cattivo tempismo. Gli infortuni fanno parte dello sport – ha dettoai giornalisti – Ovviamente, è il mio torneo di casa, uno dei tornei più importanti della mia carriera, quindi non è stato per niente facile“. ...

spera di tornare in campo a marzo, nel torneo Atp di Indian Wells, ma non sarà facile. L'infortunio Kyrgios in conferenza stampa ha spiegato come il match esibizione con Djokovic fosse un modo ... Il dramma di Nick Kyrgios: "Sono devastato". Costretto a ritirarsi dagli Australian Open Nick Kyrgios salterà gli Australian Open a causa di un infortunio al ginocchio che gli impedirà di scendere in campo nel torneo di casa.L'atteso padrone di casa costretto a rinunciare al torneo per un problema al menisco. Successi per Hurckaz, Shapovalov e Lajovic ...