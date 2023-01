Il ct dell’Arabia Saudita Renard ritorna in Europa? Lo vuole il club di Ligue 1!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Possibile avventura in. Aveva stupito ed affascinato tutto il mondo al Mondiale di Qatar 2022, in cui ha guidato una Nazionale che si è fatta protagonista di una delle vittorie più poetiche ed inaspettate di tutto il Campionato del Mondo: l’Arabia. Con quella poetica vittoria per 2 a 1 contro l’Argentina, il nome di Hervéera finalmente stato iscritto sulla mappa del calcio Mondiale. Un allenatore che delle Nazionali ne ha fatto suo curriculum, ma che adesso sembra pronto ad una nuova stimolante avventura. Non è infatti da escludere chepossa finalmente tornare ad allenare una squadra di, dopo che l’ultima esperienza è datata addirittura 2015, quando figurava come allenatore del Lille. E proprio l’potrebbe diventare la sua nuova ...