Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar che aveva bloccato i lavori del Pnrr

Corriere del Mezzogiorno

...per le Politiche Antidroga e la Tutela della Salute Pubblica della Presidenza deldei Ministri. La campagna viene condotta in tutto il territorio nazionale: oggi, 16 gennaio, c'èl'...BOLOGNA - In apertura della seduta odierna delcomunale, sono intervenuti le consigliere e i consiglieri indicati in elenco. Il video ... "Arresto Messina Denaro vittoria dello" (... Nodo ferroviario di Bari, il Consiglio di stato sospende la sentenza Tarvia libera ai lavori Palermo, 16 gen. (askanews) - La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in visita alla Procura di Palermo ha voluto ringraziare personalmente gli investigatori che con il loro lavoro h ...Ha fatto riferimento all’appuntamento elettorale di domani, mercoledì 11 gennaio presso la Cittadella regionale, che vedrà i sindaci calabresi eleggere 22 ...