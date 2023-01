Il colonnello che ha arrestato Messina Denaro | Mi ha detto ' Lei lo sa chi sono io?' Ecco come lo abbiamo preso

(Di lunedì 16 gennaio 2023) "Lei lo sa chiMatteo". Ildel Ros Lucio Arcidiacono è l'uomo che hal'ex latitante stamattina in una stradina adiacente alla clinica La Maddalena di Palermo. Il capo di Cosa Nostra trapanese si era recato lì per una terapia chemioterapica. "Quando ho sentito quelle parole, - ha raccontato - non so spiegare cosa ho provato, è una cosa troppo complessa. La nostra vita negli ultimi anni è stata dedicata a questo obiettivo". di Salvo Catalano

RaiNews

Ildei Carabinieri Arcidiacono, ha affermato durante la conferenza stampa a Palermo per illustrare i dettagli della cattura di Matteo Messina Denaro , 'Il volto era quelloci aspettavamo', ...... De Donno fece il nome delMori e tutti e tre si incontrarono a Roma, in agosto 1992, ... Giuseppe De Donno aveva, difatti, chiesto a Massimo Ciancimino,aveva conosciuto in occasione ... Al primo incontro con il capitano De Donno, Vito Ciancimino si dichiarò disponibile a collaborare ma richiese di parlare ad un "livello superiore"; De Donno fece il nome del colonnello Mori e tutti e ...