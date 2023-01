Il Classico di SuperCoppa va al Barcellona | ko il Real Madrid

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Xavi porta a casa un titolo! Ilvince il Clasico di, battendo il3-1. Interrotto dunque il digiuno blaugrana, grazie alle reti Gavi, a segno al 33?, Lewandowski, che ha mandato la palla in rete al 45? e Pedri al 69?. Inutile il gol al 93? di Benzema. Almancava un titolo da aprile del 2021 e Xavi può finalmente sorridere, conquistando il suo primo trofeo. Esce a testa bassa la squadra di Ancelotti, che non è mai riuscita ad entrare in partita e lottare contro i blaugrana in questo Clasico.