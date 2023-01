Il ciclone polare Thor scatena l’inverno sull’Italia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ci siamo, tra poche ore aria gelida di originesi tufferà sul Mar Mediterraneo dando vita a un insidioso, che sconquasserà letteralmente il tempo su tutta l’Italia. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it spiega che l’alta pressione delle Azzorre dall’oceano Atlantico si sta innalzando fin verso la Groenlandia pescando così aria gelidache rapidamente scorrerà verso il cuore del continente fino a raggiungere anche il Mediterraneo centrale, quindi l’Italia. Gli effetti potrebbero essere importanti e pesanti per molte regioni. Dopo un lunedì 16 gennaio con piogge in arrivo al Nordest e subito presenti sulle regioni tirreniche centrali e in Campania, sarà martedì 17 gennaio che ilscatenerà un’intensa ondata di maltempo. ...

iLMeteo.it

Meteo, cambia tutto con unUnprenderà forma sull'Italia alimentato da fredde correnti in quota provenienti dalle gelide terre polari. I suoi effetti saranno davvero dirompenti e sarà dunque lui il ...Non ci sono dubbi secondo gli esperti di Ilmeteo.it, il vero inverno sta per arrivare, con un vero e proprio: 'Prepariamoci dunque ad un martedì alquanto turbolento ricco di eventi ... Meteo: Ciclone Polare THOR in arrivo Martedì 17 Gennaio, saranno dure le conseguenze per l'Italia Avvisi: Ci siamo, tra poche ore aria gelida di origine polare si tufferà sul Mar Mediterraneo dando vita a un insidioso ciclone, Th..Il ciclone polare Thor scatena l'inverno sull'ItaliaSi preannuncia una settimana di stampo invernale e quindi abbiamo chiesto ad Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it di dirci co ...