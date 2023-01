Il calo dell’inflazione potrebbe essere un catalizzatore importante per Decentraland MANA | Sandbox SAND e Metacade MCADE

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Se il 2022 ci ha insegnato una cosa, è che le criptovalute, i tassi di interesse e l’inflazione sono inestricabilmente legati. È risaputo che ogni volta che la Fed ha annunciato un rialzo dei tassi in risposta all’aumento, il valore del Bitcoin (BTC), e di conseguenza del resto del mercato, è sceso. Fortunatamente, dato che stiamo entrando in un periodo di riduzione, le prospettive sembrano più rosee per le criptovalute. È una notizia gradita, soprattutto se si considera la prevista esplosione della domanda di GameFi e giochi per il metaverso. . Gli investitori sono spesso riluttanti a muoversi in tempi di tassi di interesse elevati e condizioni economiche difficili. Sono molto più propensi a investire quando c’è un’economia stabile, con un’inflazione ine tassi più stabili. Sono anche molto più ...