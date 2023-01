Il calcio scommesse scuote l’Olanda | 25 giocatori indagati Bild

(Di lunedì 16 gennaio 2023) In Olanda è scoppiato un caso diche coinvolgerebbe 25tra Eredivisie e Eerste Divisie, rispettivamente la Serie A e B olandese. Lariporta che la notizia potrebbe essere confermata da un documento che ha pubblicato la tv Nos. Il polverone che si sta abbattendo sul campionato dei Paesi Bassi avrebbe in esame partite dai risultati truccati decisi a tavolino. Sarebbero 6 idi Eredivisie e 19 di Eerste Divisie ad aver scommesso sui risultati delle proprie squadre. Il periodo di riferimento andrebbe da ottobre 2021 a dicembre 2022, per un totale di 40 partite potenzialmente truccate. Tra le partite in esame anche ci sarebbero anche 12 partite estere. Il portale tedesco afferma che sia il sindacato dei calciatori olandesi che il governo sono a conoscenza del ...

