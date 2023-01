Il Cai e le ‘Leggi razziali’ del 1938-1939 | a Roma l’incontro con la Comunita’ ebraica il 25 gennaio 2023

(Di lunedì 16 gennaio 2023) IL CAI E LE “LEGGI RAZZIALI” DELCON LA COMUNITÀIl Club alpino italiano ha riaperto la questione e inaugurato un percorso di autocritica, riflessione storica e rielaborazione etica Mercoledì 25presso “Il Pitigliani” Centro Ebraico Italianocon l’Unione delle comunità ebraiche italiane e la ComunitàdiDurante il ventennio fascista il Club alpino italiano (Cai) fu alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista (PNF). Quando nelil PNF emanò le “Leggi razziali” per discriminare gli ebrei ed “epurarli” dalla vita sociale, economica, politica, il Presidente generale del Cai Angelo Maranesi (nominato dal regime) emanò una circolare alle Sezioni ...

In questo senso, il prossimo 25 gennaio alle 19, al Centro ebraico italiano di via dell'Arco de' Tolomei 1 a Roma, si terra' un incontro dal titolo 'Il CAI e le 'leggi razziali' del 1938 - 1939'