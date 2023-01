Il Barcellona ha battuto il Real Madrid in Supercoppa conquistando il primo trofeo con Xavi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilhail3-1 domenica sera a Riyadh vincendo la Supercopa de España, il suosotto la guida dell’allenatoreHernandez. Il Barça era in vantaggio per 2-0 nell’intervallo grazie ai gol di Gavi e Robert Lewandowski ei blaugrana allungano il vantaggio con Pedri al 69?. Ilsi è consolato nel finale con Karim Benzema nei minuti di recupero, ma è stata la notte dele i catalani hanno conquistato ildalla Copa del Rey del 2021 sotto Ronald Koeman. La Supercopa de España è una competizione a quattro squadre in questi giorni e questa è stata la quarta edizione dal cambio di formato nel ...

Sky Sport

... i blaugrana hannoil Real Madrid di Carlo Ancelotti: 3 - 1 il risultato finale. E' Gavi a portare in vantaggio ilal 33' del primo tempo; poco prima dell'intervallo arriva il ...... i blaugrana hannoil Real Madrid di Carlo Ancelotti: 3 - 1 il risultato finale. E' Gavi a portare in vantaggio ilal 33' del primo tempo; poco prima dell'intervallo arriva il ... Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Barcellona 1-3: in gol Gavi, Lewa, Pedri e Benzema È del Barcellona il primo titolo stagionale in Spagna. A Riad, in Arabia Saudita (dove mercoledì si giocherà anche la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter) nella finale ...Ancelotti è deluso e abbattuto dopo la pesante sconfitta del Real Madrid contro il Barcellona nella Supercoppa di Spagna, ma reagisce con decisione ...