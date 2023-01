I supermercati preferiti dagli italiani | l' indagine di Altroconsumo

La Svolta

Quando si parla di catene locali, invece, a fare da apri - fila sonoVisotto, i brand romani Pewex e Ctse la veneta Iperlando. Durante l'analisi, Altroconsumo ha anche ...... oggi è disponibile nei principali: non avete scuse per non cimentarvi in questo ... Quanto al condimento, se nell'entroterra il ragù va per la maggiore, sul Gargano vengonocon i ... Ultimo'ora: I supermercati preferiti dagli italiani, l'indagine di ... Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Fare la spesa rappresenta per tutti noi un’abitudine quotidiana. Molti però sono gli aspetti che possono rendere i consumatori più o meno soddisfatti dell’esperienza d’acqu ...L'Aquila. Fare la spesa è un'abitudine quotidiana, spesso guidata dagli elementi della praticità e convenienza, maggiormente considerati nella scelta del ...