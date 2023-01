I sondaggi sono con Mastella | il sindaco è amato dal 60% dei beneventani

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPiù della metà della popolazione dichiara di vivere bene a Benevento dove la qualità della vita negli ultimi cinque anni è migliorata e il 60 per cento dei cittadini voterebbe l’attualeClementese si dovesse tornare al voto domani per eleggere il primo cittadino del capoluogo sannita. E’ questa, in sintesi, la fotografia delo realizzato tra l’11 e il 13 gennaio dalla società “Noto” su un campione di mille abitanti. Ilo evidenzia poi che il 98 per cento degli “intervistati” dichiara di conoscere, mentre il 56% ripone molta o abbastanza fiducia nel. Più che positivo il giudizio sul suo operato da parte del 62% della popolazione. Ilo, nel merito, mette in ...

IL GIORNO

...McKennie (tanti club sulle sue tracce) e Denis Zakaria (in prestito al Chelsea ma infortunato)... Non è un mistero che la Juventus abbia fatto deiper capire se Cristiano Giuntoli, ...dicono che Fratelli d'Italia è sempre oltre il 30 per cento, che il gradimento di Meloni è in salute. Gli alleati se la passano peggio, forse per questonervosi e tesi. Forse per ... Elezioni regionali Lombardia 2023: la sfida si infiamma sui sondaggi ... I ‘Blues’ hanno già fatto un sondaggio, mostrando il proprio interesse in estate. L’infortunio di Reece James ha mobilitato la dirigenza dei londinesi che sta pensando se affondare il colpo con ...Fabrizio Masia lunedì 16 gennaio presenta ad Agorà, su Rai3, i risultati dell'ultimo sondaggio politico Emg-Different. "Bisogna vedere" se la flessione nella fiducia alla premier Giorgia Meloni e ai ...